Fridays for Future radelt heute wieder auf der Inntalautobahn A12

Im Vorjahr nahmen laut Polizei rund 2.000 Menschen an der Demonstration teil.

Tirol. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wird heute ab 15 Uhr wie im Vorjahr mit einer Fahrraddemonstration die Inntalautobahn (A12) in Innsbruck blockieren. Mit der Autobahn-Demo am 13. Juni sowie einer Petition auf den zunehmenden Transitverkehr durch Tirol wird der Deutscher Bundestag aufgefordert, die geplante Bahntrasse in Bayern schnellstmöglich umzusetzen.

Organisatorin Sofia Scherer nennt Zahlen: „Die Verkehrssituation wird in Tirol immer prekärer. Jedes Jahr rollen über elf Millionen Autos und zwei Millionen Lkw über den Brenner – Tendenz zunehmend ."

Die Route ist wie im Vorjahr geplant: Die Teilnehmer sollenum 15 Uhr vom Innsbrucker Landhausplatz weg über die Innenstadt hin zur Autobahnauffahrt Innsbruck-Mitte radeln. Nachdem die Demonstrierenden ein kurzes Stück auf der A12 in Richtung Westen geradelt sind, sollen sie kurz vor dem Wiltener Tunnel die Autobahn wieder verlassen.