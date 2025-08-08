Alles zu oe24VIP
Unfall Nacht
Auf Fernpassstraße

Frontal-Crash: Ein Biker tot, zwei weitere schwerverletzt

08.08.25, 10:24
Ein Motorradfahrer ist Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith (Bezirk Reutte) nach einer Frontalkollision mit einem weiteren Motorrad tödlich verletzt worden 

Der zweitbeteiligte 60-jährige Biker wollte mit seiner 48-jährigen Mitfahrerin einen Pkw überholen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Während der 60-jährige Deutsche und die 48-jährige Russin mit schweren Verletzungen davonkamen, starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Über Alter und Staatsangehörigkeit des tödlich Verunglückten machte die Exekutive vorerst keine Angaben. Die Schwerverletzten wurden von Rettungshubschraubern in die Klinik Murnau geflogen. Die Fernpassstraße war nach dem folgenschweren Unfall für rund drei Stunden komplett gesperrt.

