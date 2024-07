Großeinsatz nach Banküberfall in Innsbruck

Nach einem Banküberfall in der Reichenauer Straße sind die Täter auf der Flucht.

Schon wieder kam es in Innsbruck zu einem Banküberfall. Am Freitagmorgen wurde eine Sparkassenfiliale in der Reichenauer Straße überfallen. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Bei der Alarmfahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über dem Gebiet kreiste. Über den Tathergang war indes noch nichts bekannt.

Ebenfalls nicht bekannt gegeben wurde, ob der oder die Gesuchte bewaffnet gewesen war. Auch ob es Verletzte gab, war unklar.