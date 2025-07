Honigernte zeigt: Es gab zu wenig Nahrung für Bienen im Mai

Die bevorstehende verpflichtende Herkunftsbezeichnung für Honige wird zeigen wie rar Tiroler Honig ist.

Tirol. Auch heuer wieder ist Honig aus Tirol wieder Mangelware. Die Honigernte fiel nach zwei durchwachsenen Jahren wieder unterdurchschnittlich aus. Österreichweit können heimische Imker den Honigbedarf maximal zu 40 Prozent decken. In Tirol wird heuer dieser ohnedies niedrige Prozentsatz wohl nicht erreicht, sagt Tirols Imkerpräsident Reinhard Hetzenauer im ORF-Interview.

Der Grund für die mäßige Honigernte sei das Wetter im Frühling gewesen. Im April war es überdurchschnittlich warm, im Mai gab es eine Kälteperiode. „Zu dieser Zeit sind die Bienenvölker in Aufwärtsentwicklung und brauchen Nektar. Wenn sie im Mai nichts bekommen, dann ist das ein eklatanter Einbruch in der Entwicklung der Bienenvölker", so Hetzenauer.

Echter Honig aus Tirol ist im Handel selten zu finden. Er wird meist direkt vermarktet.