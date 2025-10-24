Klebeband, Schläge, Waffen – brutaler Raubüberfall in Wohnung

Drei bisher unbekannte Männer brachen mitten in der Nacht in die Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Ampass ein. Die Einbrecher forderten mit vorgehaltenen Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld.

Tirol. Am Donnerstag kam es in Ampass (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem schweren Raubüberfall auf einen 27-jährigen Mann. Gegen 01:45 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter in die Wohnung des Mannes ein. Als dieser durch das Aufbrechen der Tür wach wurde, forderten die Einbrecher unter Vorhalt von Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Heftiger Kampf, Schläge, mit Klebeband gefesselt

Im Verlauf des Überfalls soll es zu einem heftigen Kampf gekommen sein: Der 27-Jährige sei mehrfach mit Fäusten und den Griffstücken der Waffen schwer am Körper verletzt worden. Anschließend hätten ihn die Täter mit Klebeband gefesselt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Schließlich verließen die Täter die Wohnung ohne Beute und flohen unerkannt.

27-Jähriger ins Spital eingeliefert

Der 27-Jährige konnte sich später selbst befreien und den Notruf absetzen. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.

Fahndung: So sahen die mutmaßlichen Täter aus

Die mutmaßlichen Täter werden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 38–40 Jahre alt, sportliche Statur, 180–185 cm groß, maskiert mit einem schwarzen Tuch, blaue Augen, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen, blauen Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem schwarzen Revolver mit langem Lauf

ca. 38–40 Jahre alt, sportliche Statur, 180–185 cm groß, maskiert mit einem schwarzen Tuch, blaue Augen, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen, blauen Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem schwarzen Revolver mit langem Lauf Täter 2: ca. 36 Jahre alt, schlanke Statur, 180 cm groß, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer 3-Tage-Bart, braune Augen, ovaler Kopf, trug Handschuhe, bekleidet mit einem blauen Sweatshirt, Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem silberfarbenen Revolver

ca. 36 Jahre alt, schlanke Statur, 180 cm groß, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer 3-Tage-Bart, braune Augen, ovaler Kopf, trug Handschuhe, bekleidet mit einem blauen Sweatshirt, Jeans und schwarzen Schuhen, bewaffnet mit einem silberfarbenen Revolver Täter 3: ca. 28 Jahre alt, feste Statur, ca. 175 – 180 cm groß, schwarzer kurzer Bart, kurze schwarze Haare, keine Maske, bekleidet mit schwarzer Jacke, darunter ein Sweat-Shirt, graue Hose und schwarze Sneaker, bewaffnet mit einem schwarzem Revolver.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 059133 70 3333.