Pkw-Fahrer (22) stirbt nach Horror-Crash mit zwei Lkw

Auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Langkampfen kam es am Mittwochabend, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 22-jähriger Italiener verlor dabei sein Leben, nachdem sein Pkw mit zwei Sattelzügen kollidierte.

Gegen 22:01 Uhr fuhr ein 43-jähriger indischer Lkw-Lenker mit seinem Sattelzug vom Parkplatz bei Langkampfen auf die Richtungsfahrbahn Deutschland auf. Hinter ihm befand sich ein weiterer Sattelzug, gelenkt von einem 31-jährigen Staatsbürger aus Belarus, der ebenfalls vom Parkplatz auf die Autobahn auffahren wollte. Als der 43-Jährige auf den ersten Fahrstreifen wechselte, setzte der nachfolgende Lkw-Fahrer zum Überholen an und lenkte auf den zweiten Fahrstreifen.

Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Innsbruck ein 22-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf dem zweiten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er auf das überholende Sattelzugfahrzeug des Belarussen auf und wurde anschließend seitlich gegen den Lkw des indischen Fahrers geschleudert. Das Auto kam schließlich auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der junge Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem völlig deformierten Wagen geborgen. Trotz sofortiger Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsteam und anschließender Reanimationsmaßnahmen erlag der 22-Jährige im Bezirkskrankenhaus Kufstein seinen schweren Verletzungen. Sein 21-jähriger Beifahrer, ebenfalls italienischer Staatsbürger, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit unbestimmten Verletzungen ins BKH Schwaz gebracht.

Autobahn gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A12 im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Danach konnte der zweite Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Trotz der Sperre kam es laut Polizei zu keinen größeren Rückstauungen.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.