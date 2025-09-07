Alles zu oe24VIP
Kletterin
© Getty (Symbolbild)

Drama in Tirol

Kletterin stürzt vor den Augen ihren Mannes in den Tod

07.09.25, 08:35
Bei einer Klettertour unterhalb der Griesspitze (2.741 m) im Mieminger Gebirge in Tirol ist am Samstag eine 50-jährige Deutsche ums Leben gekommen.  

Die Frau war mit ihrem 56-jährigen Ehemann auf der Kletterroute "Andrea" unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Umständen aus großer Höhe abstürzte und im plattigen Bereich der Kletterroute liegen blieb, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Besatzung des Notarzthubschraubers konnten demnach im Zuge des Rettungsfluges eindeutige Todeszeichen bei der abgestürzten 50-Jährigen feststellen werden. Der Ehemann seilte sich, nachdem seine Ehefrau abgestürzt war, ab. Er wurde im Zuge des Abseilvorganges vom Notarzthubschrauber unverletzt aus der Klettertour geborgen.

