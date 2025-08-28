Kuh spaziert in Tiroler Sportgeschäft

Das Tier stolzierte plötzlich in das Geschäft.

Ungewöhnlicher Besuch im Tiroler Stubaital. Am Donnerstag spazierte um die Mittagszeit plötzlich eine Kuh in ein Sportartikelgeschäft in der Talstation der Stubaier Gletscherbahn.

„Ich stand mit dem Rücken zur Tür, als ich hörte, wie jemand hereintrat. Ich habe sie noch begrüßt, weil ich dachte, es sei eine Kundschaft“, erzählt Geschäftsleiter René Ortner der Tiroler Tageszeitung. Er habe dann gleich sein Handy gezückt und ein Video gemacht. „Sie war bei den Handschuhen, bei den Schals und bei den Kappen und hat sie natürlich abgeschleckt.“

Nach einem schnellen Rundgang verließ die Kuh dann wieder freiwillig den Shop.

Es war übrigens nicht der erste tierische Besuch im Geschäft. Vor ein paar Jahren schauten einmal Schafe vorbei, später dann auch ein Geißbock.