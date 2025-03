Lawinen-Drama: Zwei Alpinisten stürzten in Gletscherspalte

Bei einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet des Tiroler Wintersportorts Sölden (Bezirk Imst) dürften Montagvormittag zwei Personen in eine Gletscherspalte gestürzt sein.

Wie die Leitstelle Tirol entsprechende Medienberichte gegenüber der APA bestätigte, war ein Sucheinsatz im Bereich einer Spalte im Gange. Eine weitere teilverschüttete Person wurde mittlerweile befreit und leicht verletzt ins Spital geflogen. Die Polizei bestätigte dies vorerst nicht.

Der Lawinenabgang ereignete sich in Gurgl östlich des Kleinleitenferners am Schalfkogel. Zwei Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zudem waren zwei Bergrettungen an Ort und Stelle.