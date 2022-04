Mann berührte Mädchen unsittlich in einem Bus

Das Mädchen versuchte Fotos von dem Mann zu machen. Dies scheiterte aber, da dieser sich absichtlich wegdrehte.

Wattens/Hall in Tirol. Ein Mädchen ist Donnerstagnachmittag in einem Linienbus von Hall in Tirol nach Wattens (Bezirk Innsbruck Land) von einem Unbekannten unsittlich am Bein berührt worden. Der Mann hatte sich schon zu Beginn der Fahrt neben das Mädchen gesetzt, berichtete die Polizei. Die Jugendliche drückte den Täter gleich von sich weg und wechselte den Platz. Der Unbekannte stieg gemeinsam mit dem Mädchen in Wattens an der Bushaltestelle auf Höhe der Kristallwelten aus, hieß es.

Das Mädchen versuchte Fotos von dem Mann zu machen. Dies scheiterte aber, da dieser sich absichtlich wegdrehte. Der Täter würde als 38 bis 40 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine große, schwarze Hose, ein weißes T-Shirt, hellbraunes Hemd und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er war schmaler Statur, hatte schwarze, kurze Haare, und sprach mit ausländischem Akzent. Die Exekutive bittet um Hinweise.