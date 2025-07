Mann ertrinkt – Leiche nach 5 Tagen gefunden

Ein 80-Jähriger ist am 30. Juni im Längsee bei Kufstein im Tiroler Unterland untergegangen.

Am Freitagabend konnte bei der Stelle, die von einem Zeugen des Vorfalls angegeben wurde, ein Leichnam durch Taucher der Wasserrettung lokalisiert und geborgen werden, teilte die Polizei Samstagfrüh mit. Dabei dürfte es sich um den versunkenen 80-jährigen Mann handeln. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

Die Ehefrau hatte das Untergehen ihres Ehemannes nicht gesehen. Sie war vor ihrem Mann im See geschwommen. Ein weiteres Ehepaar am Ufer beobachtete schließlich, wie der 80-Jährige plötzlich mit den Armen Winkbewegungen im Sinne von Hilfezeichen machte. Kurz darauf versank der Einheimische im Wasser. Die Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang, die Suchaktion lief von Montag bis Freitag.