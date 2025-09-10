Alles zu oe24VIP
Mountain Yoga Festival
Mit 200 Yogis

"Mountain Yoga Festival" in St. Anton ist perfekt für Alleinreisende

10.09.25, 15:50
Kommendes Jahr gibt es mit Wahl-New Yorkerin Sigrid Pichler eine neue Festivalleiterin. 

St. Anton. Für viele Yogis zählt das Mountain Yoga Festival in St. Anton am Arlberg zu einem Fixtermin im Yogakalender. Sie schätzen den Mix aus vielseitigen Yogaeinheiten und einer ordentlichen Portion Natur während der vier Festivaltage.

Am vergangenen Wochenende sind rund 200 Yogis angereist, um nochmals Energie und Sonne vor den bevorstehenden kalten Tagen zu tanken. „Yoga am Berg ist ein Traum“, schwärmt die 70-jährige Yogalehrerin Isolde König aus dem Innviertel, die sich bei den internationalen Lehrern Inspiration für ihre eigene Unterrichtspraxis holt. Lara war mit 19 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen und ist gemeinsam mit ihrer Mutter aus Hamburg angereist. Weil die Mischung aus Yoga-Praxis, Workshops und Socializing perfekt ist, ist das Festival auch für Alleinreisende ideal. Sogar die Anreise ist schon stressfrei: Die ÖBB bietet eine Direktverbindung Wien – St. Anton an. Der Bahnhof liegt direkt neben dem Ortszentrum. Und das 4 Sterne Superior-Hotel "Schwarzer Adler" wiederum direkt neben der Festivalzentrale.

Von Rock-Yoga bis Sonnenaufgangswanderung

Die Festivaltage beginnen früh morgens mit angeleiteten Meditationen. Nach dem Frühstück geht es hinaus in die Natur und zu den ersten Yogaeinheiten.
Heuer gab es Yogastunden mit Rockmusik – bei "The Sound of Silence" durften Tränen fließen – ebenso wie Stunden mit Obertonsingen. Im Workshop zum Thema Leber machten Bittertropfen die Runde und es stand das Setzen einer Akupunkturnadel am Plan. 
Der traditionelle Yoga-Mittags-Stammtisch am Gampen auf 1.600 Meter Seehöhe ist Treffpunkt aller Yogis und Lehrer. An den Nachmittagen finden am Berg und im Tal nochmals Workshops statt. Als Alternative kann man auch an geführten Wanderungen teilnehmen. Ein Highlight ist die Sonnenaufgangswanderung. Ein Bergerlebnis der ganz besonderen Art, das für viele bleibende Erinnerungen an das Mountain Yoga Festival St. Anton sorgt.

2026 wird die Yogamatte von 3. bis 6. September ausgerollt.

