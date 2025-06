Nach Brandstiftung: Kult-Gasthaus brennt völlig aus

Der Brand eines bekannten Innsbrucker Traditionsgasthauses unweit des Landhauses in der Nacht auf Montag ist offenbar gelegt worden.

Man gehe aufgrund der bisherigen Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher zur APA am Nachmittag. Einen konkreten Verdächtigen gab es vorerst nicht. Das Lokal war zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers geschlossen gewesen, es befanden sich keine Personen darin. In dem Gasthaus entstand enormer Schaden.

© Rotes Kreuz Innsbruck ×

Die Ermittlungen in dem Fall dauerten jedenfalls an. So war etwa die Spurenauswertung noch nicht abgeschlossen, auch weitere "Erhebungen und Vernehmungen" standen an, hieß es seitens der Polizei. Nach Ausbruch des Brandes gegen 4.25 Uhr waren acht Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert worden. Fünf von ihnen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert. Sie blieben jedoch unverletzt und konnten Montagvormittag bereits wieder entlassen werden. Die Bewohner der Wohnungen kehrten inzwischen wieder dorthin zurück. Eine Ordination in dem Gebäude sowie Büros wurden unterdessen laut Exekutive durch die Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen.

"Brand aus" nach einer halben Stunde

Eine halbe Stunde nach der Alarmierung hatte bereits "Brand aus" gegeben werden können. Ein Großaufgebot an Kräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr war angerückt, um den Flammen Herr zu werden. Auf der Straßenseite des Gebäudes trat starker Rauch aus, teils gewaltige Flammen schlugen laut den Einsatzkräften in den Gastgarten im Innenhof auf der darüberliegenden Seite.

Das Gasthaus ist in der Tiroler Landeshauptstadt und über deren Grenzen hinaus bekannt. Schon Tirols legendärer, verstorbener Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer (ÖVP) war dort regelmäßig zu Gast.