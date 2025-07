Nachhaltiges Wohnen: NHT erzielt Bau-Rekord

Die Neue Heimat Tirol meldet für 2024 mit 704 übergebenen Wohnungen einen neuen Höchstwert.

Tirol. Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat im Vorjahr 704 Wohnungen übergeben – so viele wie nie zuvor. Mit einem Bauvolumen von 165,8 Mio. Euro sieht sich die NHT als Motor für leistbares Wohnen in Tirol. „Trotz stagnierendem gewerblichem Wohnbau konnten wir die Bauleistung weiter steigern“, so Geschäftsführer Johannes Tratter.

2025 sind über 600 neue Wohnungen geplant. Besonders viele Projekte entstehen auf Flächen ehemaliger Südtiroler Siedlungen. In Innsbruck wird zudem ein neues Modell für Sonnenstrom umgesetzt, bei dem der Überschussstrom an die Haushalte verteilt wird. Die NHT ist derzeit in 123 Gemeinden aktiv – doppelt so viele wie 2012.