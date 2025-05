Neues Jahresticket für die Euregio kommt

Drei Tarifsysteme werden unter einen Hut gebracht.

Tirol. Mit dem neuen Euregio-Ticket, das am Mittwoch präsentiert wurde, reist man künftig ein Jahr lang per Bus und Bahn durch Tirol, Südtirol und das Trentino. Das Ticket soll rund 750 Euro kosten und ab Dezember erhältlich sein. Das Angebot soll vor allem Pendler in Zeiten steigender Lebenskosten finanziell entlasten.

Das neue Euregio-Ticket sei „fast um die Hälfte günstiger“ als die drei einzelnen Jahresabos in Tirol, Südtirol und im Trentino zusammen, rechnete der Euregio-Präsident Arno Kompatscher vor. Nicht optimal: Fernzüge sind nur in Tirol inkludiert.