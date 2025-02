Polizei-Verfolgungsjagd mit Wagen eines Schleppers

Der Schlepper und seine Kunden sind in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Nach einer Verfolgungsjagd inklusive einer Kollision mit dem Polizeiauto haben Polizeibeamte bei Lienz in Tirol das Fahrzeug eines mutmaßlichen moldawischen Schleppers anhalten können. Der Lenker missachtete die Anhaltezeichen und raste davon, laut den Beamten in „rücksichtsloser sowie gefährlicher Fahrweise“. Nachdem das Auto in den überholenden Streifenwagen gekracht ist, flüchteten alle sieben Insassen. Der Fahrer, ein 22-jähriger Moldawier, und vier weitere Drittstaatsangehörige konnten gefasst werden. Zwei Menschen konnten entkommen. Der Lenker wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.