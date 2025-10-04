Pro-Palästina-Demo eskaliert – 3 Festnahmen

Bei einer am Freitagabend in Innsbruck abgehaltenen Pro-Palästina-Demo mit rund 1.000 Teilnehmern ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Angaben der Polizei kamen weit mehr Demonstrierende zusammen als erwartet, während des Protestmarsches wurden pyrotechnische Gegenstände gezündet und strafrechtlich verbotene Parolen geschrien. Drei Demo-Teilnehmer wurden kurzzeitig festgenommen, außerdem wurden mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Die Demonstration wurde von der Plattform "Palästina Solidarität Österreich" veranstaltet. Sobald die Zahl der Teilnehmer absehbar war, nahm die Polizei Kontakt mit der Veranstalterin auf, um das Prozedere zu besprechen. Start des Marsches war auf dem Vorplatz des Landestheaters, anschließend lief der Demonstrationszug durch die Innenstadt.