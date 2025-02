Auto weg! 18-Jähriger mit 127 km/h in 50er-Zone erwischt

Erst kommt der Adrenalin-Rausch - und zack - der Blitzer! Ein 18-jähriger Fahrer, der sich noch in der Probezeit befand, wurde in Osttirol mit 127 km/h in einer 50er-Zone von der Polizei angehalten. Die Konsequenz war hart.

Gegen 21-15 Uhr am Sonntag wurde der junge Mann von der Polizei auf der Drautalstraße (B100) bei Sillian bei einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt.



Ob aus Spaß oder aufgrund eines dringenden Termins am Sonntagabend - der Raser wurde unerwartet erwischt. Daraufhin war der Italiener gezwungen, seinen Probeführerschein wieder abzugeben. Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Dafür folgen Anzeigen. Nicht die einzige PKW-Beschlagnahmung Die Tiroler Polizei hat im vergangenen Jahr 2024 insgesamt 25 Raser-Fahrzeuge sichergestellt. Das zeigte ihre präsentierte Verkehrsbilanz für das Vorjahr.