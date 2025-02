In der vergangenen Woche gab es mehrere Unfälle mit Rasern in der Stadt Salzburg.

Bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Montag ein BWM-Fahrer verletzt worden. Laut Informationen der Polizei dürfte er in der Imbergstraße viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Laut Polizei gibt es auch Augenzeugen. Autoteile und Trümmer seien weit verstreut worden – auch am Gehsteig. Die Polizei ermittelt noch die genaue Unfallursache.