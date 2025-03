Reinigungskraft entdeckt Silberbarren im Müll

Einen recht wertvollen Fund hat eine Reinigungskraft Ende Jänner in einem Hotel im Wintersportort Sölden (Bezirk Imst) gemacht.

Fünf Silberbarren und zahlreiche amerikanische Silbermünzen wurden in einem Müllkübel bei der Rezeption entdeckt. Die Herkunft des Silbers war völlig unklar, seit dem Fund konnte es auch keinem Diebstahl in Österreich und darüber hinaus zugeordnet werden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag zur APA. Der Wert dürfte sich auf 15.000 Euro belaufen.

Das Silber wurde in einem großen Hotelbetrieb gefunden. Die Polizei bat nun um etwaige Hinweise an die Polizeiinspektion Sölden.