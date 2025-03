Rund 112 Millionen Euro Förderung für Tiroler Neubauten

Innsbruck ist bei Eigentumswohnungen laut einer Raiffeisen-Analyse die teuerste Landeshauptstadt in Österreich.

Tirol. Vom Kauf einer neuen Wohnung über die Sanierung bis zum Bau eines Eigenheims – mit der Wohnbauförderung wird die Bevölkerung beim Erwerb von leistbarem und qualitätsvollem Wohnraum in Tirol unterstützt. Alleine für den Zeitraum Dezember 2024 bis März 2025 werden dafür insgesamt 144 Mio. Euro aufgewandt. Davon werden rund 112 Millionen Euro für den Neubau von Wohnungen zur Verfügung gestellt, weitere rund 32 Mio. Euro fließen in Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden 29 Mio. Euro für den Neubau zahlreicher Projekte im gemeinnützigen Wohnbau freigegeben. "Der leistbare und nachhaltige Wohnraum in Tirol steht für uns ganz oben auf der Agenda“, sagt Wohnbaureferent LH-Stv Philip Wohlgemuth (SPÖ).