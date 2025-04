Schlager-Feuerwerk in den Alpen: Andrea Berg live in Ischgl

Am Ostersonntag verwandelte sich Ischgl in eine Schlagerbühne der Superlative: Andrea Berg trat beim legendären „Top of the Mountain“-Konzert auf – vor spektakulärer Kulisse und tausenden begeisterten Fans.

Vor verschneiter Alpenkulisse sorgt Schlagerstar Andrea Berg beim Top of the Mountain-Konzert in Ischgl für Stimmung pur. Am 6. April pilgern wieder die Fans zur Idalp auf 2.300 Metern, um Hits wie "Du hast mich tausendmal belogen" live zu erleben. Mit gewohntem Charme wird die Sängerin das Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Feiern bringtn. Das Konzert gilt als Highlight der Ski-Saison und ist längst Kult. Auch das Wetter spielt laut derzeitiger Sicht mit – Sonne, Schnee und Schlager sorgen hoffentlich wieder für Gänsehautstimmung. Das nächste Top-Konzert ist dann das Osterkonzert mit Shaggy und die Closing-Party mit One Republic.