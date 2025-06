Schock für Motorradgruppe: Mitfahrer stirbt vor ihren Augen

Der 77-jährige Biker kam ins Schleudern und rutschte mit seinem Motorrad etwa 25 Meter über die Straße und blieb unter der Leitschiene am linken Fahrbahnrand liegen.

Tirol. Am Samstag ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein tödlicher Motorradunfall auf der B-185 bei Nauders (Tirol), in Fahrtrichtung Martina (Schweiz). Eine neunköpfige Motorradgruppe war bei leichtem Regen talwärts unterwegs, als ein 77-jähriger Fahrer nach der zweiten Kehre plötzlich in die Fahrbahnmitte kam, ins Schleudern geriet und stürzte. Der Mann rutschte mit seinem Motorrad etwa 25 Meter über die Straße und blieb unter der Leitschiene am linken Fahrbahnrand liegen.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort bis zum Eintreffen von Rettungskräften und dem Notarzthubschrauber C5 Erste Hilfe. Trotz aller Bemühungen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr Nauders sicherte die Unfallstelle ab, wodurch die B-185 für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden musste.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Nauders mit 3 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit Einsatzleitung, der Notarzthubschrauber C5 sowie die Polizei Pfunds mit 3 Fahrzeugen und 5 Beamten.