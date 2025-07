Seniorin hing nach Sturz eine Nacht im Stiegengeländer fest

85-Jährige erst am Tag darauf von Bruder gefunden.

Tirol. Eine 85-Jährige ist nach einem Treppensturz in ihrem Haus in Götzens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) Montagabend eine Nacht lang mit ihrem linken Fuß in den Stäben des Geländers hängen geblieben. Die Seniorin hatte sich nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien können, berichtete die Polizei. Erst Dienstagvormittag wurde die Verletzte von ihrem Bruder gefunden. Dieser hatte sie telefonisch nicht erreichen können und hielt daraufhin mit einem Ersatzschlüssel Nachschau.

Feuerwehrleute mussten schließlich mehrere Stäbe des Metallgeländers mechanisch entfernen, um den eingeklemmten Fuß zu befreien. Die Frau war ansprechbar. Sie wurde von der Rettung erstversorgt und dann in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.