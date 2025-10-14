Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Sommelier-Staatsmeisterschaft wegen Betrugsvorwürfen verschoben

Prüfung läuft

Sommelier-Staatsmeisterschaft wegen Betrugsvorwürfen verschoben

14.10.25, 13:05
Teilen

Nach massiven Betrugsvorwürfen zieht die Sommelier Union Austria die Reißleine. 

Tirol. Die für November geplante Staatsmeisterschaft der Wein-Sommeliers muss verschoben werden.  Grund  dafür ist ein Medien-Bericht, in dem schwere Vorwürfe gegen den Staatsmeister 2023, Maximilian Steiner, und den Verband erhoben wurden.

Ihm sollen vorab Prüfungsfragen zugespielt worden sein. Der Verband hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, den Bewerb zu verschieben, Der Grund: Er könnte nicht in einem „professionellen und unbefangenen Umfeld“ stattfinden. Eine unabhängige Kommission wurde eingesetzt, um die Vorwürfe aufzuklären. Erst nach Abschluss dieser Untersuchung soll ein neuer Termin festgelegt werden. Ziel sei es, die Integrität des Bewerbs zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden