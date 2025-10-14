Sommelier-Staatsmeisterschaft wegen Betrugsvorwürfen verschoben

Nach massiven Betrugsvorwürfen zieht die Sommelier Union Austria die Reißleine.

Tirol. Die für November geplante Staatsmeisterschaft der Wein-Sommeliers muss verschoben werden. Grund dafür ist ein Medien-Bericht, in dem schwere Vorwürfe gegen den Staatsmeister 2023, Maximilian Steiner, und den Verband erhoben wurden.

Ihm sollen vorab Prüfungsfragen zugespielt worden sein. Der Verband hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, den Bewerb zu verschieben, Der Grund: Er könnte nicht in einem „professionellen und unbefangenen Umfeld“ stattfinden. Eine unabhängige Kommission wurde eingesetzt, um die Vorwürfe aufzuklären. Erst nach Abschluss dieser Untersuchung soll ein neuer Termin festgelegt werden. Ziel sei es, die Integrität des Bewerbs zu sichern.