Streit um Handy: Schüler (15) geht auf Direktor los

In einer Mittelschule in Innsbruck kam es zu einer Körperverletzung, wie die Polizei berichtet.

Tirol. Am Dienstag gegen 10:30 Uhr geriet ein Streit in einer Mittelschule in Innsbruck, zwischen einem 15-jährigen Schüler aus dem Irak und dem 59-jährigen Direktor (Österreicher), um ein Handy außer Kontrolle. Die Auseinandersetzung begann bei der standardmäßigen Handyabnahme vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrer. Der Schüler forderte dieses in bedrohlicher Weise vom Schulleiter zurück und versuchte es ihm wieder zu entreißen.

Beide Personen wurden im Zuge des Handgemenges unbestimmten Grades verletzt. Der Schüler wurde bis auf Weiteres von Unterricht suspendiert, berichtet die Polizei in einer Aussendung.