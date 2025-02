Tiroler Gondel aus Lego-Steinen bricht Weltrekord

Am heutigen Sonntag wurde in Ischgl ein durchaus außergewöhnlicher Weltrekord gefeiert.

Die Lego-Nachbildung der 3-S Pardatschgratbahn A2 Kabinenbahn von Doppelmayr wurde heute offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Seit November wurde an dem Projekt, das bereits zahlreiche Besucher anlockte, gearbeitet. Insgesamt wurden rund eine Million Lego-Steine für den Bau verwendet. Besucher konnten unter der Anleitung von professionellen Lego-Experten an der Errichtung mitwirken.

Heute wurde der Weltrekord offiziell gebrochen. Ischgl hat somit die größte aus Lego-Steinen gebaute Gondel der Welt. Das "Bauwerk" ist 4,85 Meter hoch und je 2,8 Meter breit. Mit einer Kabinenhöhe von 2,06 Metern könnte man auch bequem in der Lego-Gondel Platz nehmen.