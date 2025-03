Umbau in Innsbruck: Bozner Platz soll klimafreundlicher werden

Die Neugestaltung des Bozner Platzes in Innsbruck beginnt. Ab Montag wird die Baustelle eingerichtet, im Herbst soll der neue, klimafreundliche Platz fertig sein. Anrainer und Betriebe wurden bereits informiert.

Am Montag startet die Neugestaltung des Bozner Platzes in Innsbruck. Die Baustelle wird eingerichtet, und bis Herbst soll der Platz in neuem Glanz erstrahlen. Anrainer und Wirtschaftstreibende wurden informiert, ein Postwurf folgt. Die Bauarbeiten erfolgen in drei Phasen. Zunächst bleibt die Zufahrt für Autos über die Meinhardstraße möglich, während Fußgänger auf Gehwegen entlang der Häuserfassaden geführt werden. Ab Sommer wird die Nordfahrbahn gesperrt, bevor sie im Herbst wieder beidseitig geöffnet wird. Der neue Bozner Platz wird begrünt: 31 Bäume sollen das Stadtklima verbessern, eine 1.000 Quadratmeter große Klimazone sorgt für Abkühlung. Der Platz soll mediterranes Flair vermitteln.