Verdacht des versuchten Mordes: Iraner (34) festgenommen

In einer Innsbrucker Wohnung ist es zu einer Bluttat gekommen. Der mutmaßliche Angreifer – ein 34-jähriger Iraner – wurde festgenommen.

Tirol. Ein 34-jähriger Iraner soll Sonntagfrüh um 7.30 Uhr in einer Wohnung in Innsbruck einen 43-jährigen Österreicher mit einem unbekannten messerähnlichen Gegenstand attackiert haben. Das Opfer erlitt eine 30 cm lange Schnittwunde am linken Unterarm und musste stationär in der Innsbrucker Klinik behandelt werden.

Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Bei der ersten Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Über den Verdächtigen wurde die U-Haft verhängt.