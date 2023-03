× Vermisste Sara (15) in Fängen des IS

Es steht zu befürchten, dass die 15-Jährige zur islamistischen Braut wurde.

Tirol. Seit 16. August des vergangenen Jahres gilt Sara S. als vermisst. Ihre Mutter Yasmin postete regelmäßig Aufrufe, wollte sich schon an Aktenzeichen XY wenden, einige verdächtigten sogar ihren Partner, von dem sie getrennt lebt und mit dem sie sieben gemeinsame Kinder hat, dass der Marokkaner die 15-Jährige entführt haben könnte. Polizeiermittlungen ergaben ein noch weitaus bedrohlicheres Bild – nämlich, dass Saras Verschwinden in Zusammenhang mit einer Islamisierung steht, die sich zunehmend steigerte und immer strenger ausgeübt wurde. Auf Facebookfotos ist ihre Verwandlung erschreckend gut dokumentiert. Zudem geht man von einer Eheschließung nach islamischem Recht mit einem noch unbekannten Mann aus. Wo sich das Mädchen aufhält, ist unklar. Vermutet wird der Teenie in Deutschland, Spanien, Nordafrika oder im schlimmsten Fall in einem Restgebiete des IS im arabischen Raum.

Stationen der Verwandlung des Teenagers.

Das Mädchen war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 1,60 Meter groß, hatte rotbraun gefärbte, längere Haare. Ihre Augenfarbe ist braun, sie trug gerne blaue Kontaktlinsen, war mit einem schwarzen Niqab vollverschleiert. Hinweise unter 059133 75 3333 (Kripo Tirol).

