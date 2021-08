Regen und Dunkelheit erschwerten die Suche.

Schwoich. Nach einer groß angelegten Suchaktion ist Sonntagmittag ein 69-jähriger Einheimischer tot geborgen worden. Der Mann wurde am Freitag zuletzt im Bereich des Wöhrer Köpfls in Schwoich (Bezirk Kufstein) gesehen, er dürfte bei einer Wanderung verunglückt sein. Regen und Dunkelheit erschwerten die Suche. Bereits am Samstag alarmierten Freunde die Polizei, da der 69-Jährige nicht auffindbar war, berichtete die Tiroler Tageszeitung (Montagsausgabe).