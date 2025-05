Volles Sommerprogramm im Zillertal: Von Familienabenteuer bis Kulinarik

Ob Genuss, Action oder Entspannung – im Sommer 2025 setzt das Zillertal auf noch mehr Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. Neue Highlights von der SkyRide-Gondel über Themenwege bis zu Kinderfesten und Konzerten sorgen für frischen Schwung in den Bergen.

Im Zillertal wartet der Sommer 2025 mit neuen Highlights. Ein Höhepunkt ist der SkyRide Ahorn – ein Open-Air-Gondelerlebnis auf dem Dach der größten Pendelbahn Österreichs. Familien können am Spieljoch mit dem interaktiven Abenteuer "Alwin in der Klemme" auf Schatzsuche gehen. In Gerlos lockt das neue Restaurant "Die gute Luise" und das Erlebnisland Latschenland mit neuen Spielstationen. Am Hintertuxer Gletscher sorgen Kinderfeste für Spaß. Wer es sportlich mag, freut sich auf Bergläufe und Mountainbike-Events. Kulturfans erleben Open-Air-Konzerte und Theaterfestivals. Alle Infos gibt es unter www.zillertal.at und bei den Tourstenverbänden.