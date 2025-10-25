Wirtshauskultur neu im Schwarzen Adler

AM 25. Oktober öffnet das Kult-Lokal bei Kitzbühel wieder seine Pforten

In direkter Nachbarschaft zum traditionsreichen Wirtshaus „Schwarzer Adler“ befindet sich ab sofort die Fleisch-Boutique und der Schauraum der Online-Metzgerei Mezga. Das Tiroler Unternehmen beliefert seine Kundinnen und Kunden mit hochwertigem Bio-Kalbfleisch aus Tirol sowie Rind- und Lammfleisch aus der Region Kitzbühel und Mittersil – alles in High-End-Qualität, modern verarbeitet und perfekt gekühlt geliefert.

Mit dem neuen Standort im historischen „Schwarzen Adler“ schafft Mezga nun auch eine analoge Bühne für seine Premium-Produkte. Im Showroom werden alle Fleischsorten aus dem Online-Portfolio präsentiert – ergänzt durch frische Innereien und regionale Spezialitäten wie Kalbsbeuschel, Rindsrouladen oder Beef Tea als Take-away.

Die Gerichte entstehen direkt nebenan, in der Küche des Wirtshauses, das als gastronomische Institution in den Kitzbüheler Alpen gilt. Auf der Tageskarte steht künftig täglich ein frisch zubereitetes Gericht aus Innereien – je nach Verfügbarkeit beim Metzger oder nach dem, was der Jäger aus den umliegenden Wäldern bringt.

Die Speisekarte umfasst weitere Klassiker wie Zwiebelrostbraten, Wiener Schnitzel oder Tafelspitz sowie zahlreiche Wild-Spezialitäten und Club Steaks auf dem Dry Ager. Auch Vegetarier sind mit Käsespätzle, Schlutzkrapfen oder Trüffel Taglioni bestens versorgt.Preislich zeigt sich der „Schwarze Adler“ in Jochberg eher im oberen Segment, aber keinesfalls überteuert. Qualität hat nun einfach mal seinen Preis.