Zweieinhalb Jahre Koalition: Wo steht Tirol?

Zweieinhalb Jahre nach ihrem Amtsantritt ziehen die Tiroler Regierungsparteien ÖVP und SPÖ eine erste Zwischenbilanz. Während sie Erfolge beim Wohnbau und in der Kinderbetreuung betonen, sieht Politologin Lore Hayek noch viele offene Baustellen.

Seit zweieinhalb Jahren regiert in Tirol die schwarz-rote Koalition. Politikwissenschafterin Lore Hayek zieht zur Halbzeit gemischte Bilanz: Während etwa beim Ausbau der Kinderbetreuung gute Schritte gesetzt wurden, bleiben viele Baustellen offen – vom Transitverkehr bis zur Sozialen Dienste GmbH. Besonders das umstrittene Fernpass-Paket sorgt für Kritik. Auch beim leistbaren Wohnen oder in der Pflege sei man noch nicht am Ziel. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) spricht von einem technologieoffenen Zugang, SPÖ-Landesrat Philipp Wohlgemuth betont drei Wohnpakete und 3.000 neue Wohnungen. Hayek sieht den Transit als zentrale Herausforderung für den Erfolg der Regierung.