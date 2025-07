Tirolerin (26) bei Frontalcrash in Kroatien getötet

Eine 26-jährige Tirolerin ist am vergangenen Freitag bei einem Frontalcrash zweier Autos auf der kroatischen Halbinsel Pelješac getötet worden.

Vier weitere Tiroler, die bei der jungen Urlauberin mitfuhren, wurden zum Teil schwer verletzt. Eine 74-jährige Kroatin dürfte mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und rammte den Pkw der Österreicher. Die Einheimische wurde bei dem Crash ebenfalls getötet.

Das Außenministerium bestätigte der APA einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (TT) am Sonntag. Zu der Frontalkollision kam es laut kroatischen Zeitungen auf einer Hauptstraße im Süden des Landes. Die 74-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 26-jährige Frau aus Tirol erlag auf dem Weg ins Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die vier verletzten Tiroler kamen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Dubrovnik. Laut Informationen der TT befanden sie sich nicht in Lebensgefahr.