Mord Wien Vorgartenstraße
Tote im Gemeindebau

Tochter (24) in Kopf geschossen: "Sie kämpft um ihr Leben"

17.09.25, 08:50 | Aktualisiert: 17.09.25, 10:05
Ein 44-jähriger Serbe wollte am Dienstagabend seine ganze Familie auslöschen. 

Ein unglaubliches Drama hat sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Gemeindebau in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt abgespielt. Ein Serbe (44) versuchte dort seine ganze Familie auszulöschen. Nachbarn wollen mindestens sieben Schüsse gehört haben. Tatwaffe soll nach ersten Informationen eine Pistole gewesen sein.

Die Ehefrau des Schützen überlebte den Angriff nicht, sie wurde tödlich getroffen und konnte nur noch leblos geborgen werden. Auch die 24-jährige Tochter sowie deren Freund (26) wurden schwer verletzt geborgen und in einen Schockraum ins Spital gebracht. Beide sind noch am Leben. Mit in der Wohnung sollen auch die Enkelin des Schützen, ein erst wenige Wochen altes Baby, und ein zweites Kind gewesen sein. Das Baby soll laut oe24-Informationen zurzeit bei Nachbarn untergebracht worden sein.

Der jungen Frau wurde in den Kopf geschossen. Laut dem Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds befinde sie sich in äußerst kritischem Zustand. "Die Ärzte kämpfen um ihr Leben."

Trotz der schweren Schussverletzung geht es ihrem Freund relativ gut. Er soll stabil und auf eine Normalstation verlegt worden sein.

Flucht des Täters - weitere Schüsse

Auf seiner Flucht soll der Mörder noch auf Polizisten geschossen haben. Mit seinem silbernen Mercedes raste er nach der Bluttat davon. Doch weit kam der Serbe nicht Im Bereich einer Baustelle an der Ecke Vorgartenstraße/Wehlistraße baute er einen Unfall und nahm sich schließlich mit einem Kopfschuss das Leben. Die Kugeln haben dabei auch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

