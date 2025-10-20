Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Unfall Gneixendorf NÖ
© DOKU NÖ

42-Jähriger starb

Todes-Crash: Motor flog 40 Meter in Weingarten

20.10.25, 09:14 | Aktualisiert: 20.10.25, 10:31
Teilen

Ein 42-Jähriger aus der Wachau ist am Sonntag bei einem entsetzlichen Verkehrsunfall - bei dem der Motorblock seines Pkw herausgerissen und 40 Meter weit in eine Weingarten geschleudert wurde - in Langenlois tödlich verunglückt. 

NÖ. Gleich mehrere Notrufe gingen m Sonntagmittagszeit bei der Alarmzentrale in Krems ein: Demnach hatte sich auf der B218 zwischen Langenlois und Gneixendorf ein schwerer Crash ereignet, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt war. Daraufhin alarmierte der Disponent die Feuerwehren Langenlois, Gneixendorf, Hadersdorf und Krems-Stadt sowie den Rettungsdienst und den Notarzt zur angegebenen Unfallstelle.

Unfall Gneixendorf NÖ
© DOKU NÖ

Unfall Gneixendorf NÖ
© DOKU NÖ

Dort bot sich den Einsatzkräften ein verheerendes Bild: Fahrzeugteile des VW und Betriebsmittel waren über den Asphalt verteilt, der Motorblock war durch den Aufprall vollständig aus dem Fahrzeug gerissen und weggeschleudert worden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B218 vollständig gesperrt, der Verkehr wurde über einen Güterweg umgeleitet.

Soviel ist zu den Umständen, die zu dem furchtbaren Crash geführt haben, bekannt: Der 42-jährige Lenker war  in Richtung Krems unterwegs gewesen, als er aus bislang unerklärlichen Gründen rechts von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte der Kombi bei hoher Geschwindigkeit in den Straßengraben und prallte frontal gegen ein Betonrohr einer Güterwegszufahrt. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der richtiggehend in seine Einzelteile zerlegt, der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte und intensiver Reanimationsversuche konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Fahrers feststellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden