Todes-Crash: Motor flog 40 Meter in Weingarten

Ein 42-Jähriger aus der Wachau ist am Sonntag bei einem entsetzlichen Verkehrsunfall - bei dem der Motorblock seines Pkw herausgerissen und 40 Meter weit in eine Weingarten geschleudert wurde - in Langenlois tödlich verunglückt.

NÖ. Gleich mehrere Notrufe gingen m Sonntagmittagszeit bei der Alarmzentrale in Krems ein: Demnach hatte sich auf der B218 zwischen Langenlois und Gneixendorf ein schwerer Crash ereignet, bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt war. Daraufhin alarmierte der Disponent die Feuerwehren Langenlois, Gneixendorf, Hadersdorf und Krems-Stadt sowie den Rettungsdienst und den Notarzt zur angegebenen Unfallstelle.

© DOKU NÖ

© DOKU NÖ

Dort bot sich den Einsatzkräften ein verheerendes Bild: Fahrzeugteile des VW und Betriebsmittel waren über den Asphalt verteilt, der Motorblock war durch den Aufprall vollständig aus dem Fahrzeug gerissen und weggeschleudert worden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B218 vollständig gesperrt, der Verkehr wurde über einen Güterweg umgeleitet.

Soviel ist zu den Umständen, die zu dem furchtbaren Crash geführt haben, bekannt: Der 42-jährige Lenker war in Richtung Krems unterwegs gewesen, als er aus bislang unerklärlichen Gründen rechts von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte der Kombi bei hoher Geschwindigkeit in den Straßengraben und prallte frontal gegen ein Betonrohr einer Güterwegszufahrt. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der richtiggehend in seine Einzelteile zerlegt, der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte und intensiver Reanimationsversuche konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Fahrers feststellen.