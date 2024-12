Todes-Drama um bekannte Wiener PR-Lady (55)

Die erfolgreiche PR-Unternehmerin Sabine Baar-Baarenfels ist wenige Tage vor Weihnachten verstorben. Die 55-jährige dürfte dem Vernehmen nach zu Hause über die Stiege gestürzt sein.

Die Wiener PR-Unternehmerin SAbine Baar-Baarenfels ist nur wenige Tage vor Weihnachten verstorben. Dem Vernehmen nach dürfte die 55-Jährige zu Hause über ihre Stiege gestürzt sein. Die Reinigungskraft soll heute in der Früh den leblosen Körper in einer Blutlache entdeckt haben. Wie aus ihrem Umfeld zu hören ist, zog sie sich beim Sturz eine tödliche Kopfverletzung zu. Sie war alleine in ihrer Wohnung, ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Baar-Baarenfels gründete 1997 ihre eigene PR-Agentur. Zuvor arbeitete sie als Modejournalisten bei dem Luxusmagazin "DIVA" und hatte sich als Model einen Namen gemacht. Zu den von ihr betreuten Marken gehörten etwa die Calzedonia-Gruppe oder Nivea. Auch kleinere Labels wurden von ihr unterstützt. Im Frühling zog sie sich aus dem operativen Geschäft zurück. Ihre Agentur verkaufen sie an PR International.