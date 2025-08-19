Alles zu oe24VIP
Segelflieger
© ORF/Lukas Angermair

Unfall-Ermittlungen

Toter Segelflieger-Pilot: Obduktion angeordnet

19.08.25, 10:38
Derzeit werden die Angehörigen über den Tod des Piloten informiert. 

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs am frühen Montagnachmittag im Bereich der Gehrenspitze im Wettersteingebirge bei Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land), bei dem der Pilot ums Leben gekommen war, sind die Ermittlungen zur Ursache für das Unglück angelaufen. Eine Sachverständiger der Flugunfallkommission werde sich am Dienstag an Ort und Stelle ein erstes Bild machen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Identität des Toten war indes vorerst weiter nicht bekannt.

Die Verständigung der Angehörigen würde noch laufen, weshalb man dazu vorerst keine Angaben machen könne, betonte der Sprecher. Dienstagnachmittag werde eine Obduktion des Leichnams durchgeführt. Dieser war noch Montagnachmittag geborgen worden. Der Mann war laut Polizei vom Flugplatz in Langkampfen im Tiroler Unterland zu dem Flug gestartet.

Segelflieger völlig zerstört

Die Absturzstelle befand sich in schwierigem Gelände in einem Kar rund 100 Meter unterhalb des Gipfels, der auf 2.367 Metern Höhe liegt. Der Segelflieger wurde völlig zerstört, hieß es. Einsatzkräfte von Bergrettung und Feuerwehr sowie Ermittler waren mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" zum Unglücksort geflogen worden.

