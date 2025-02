Trauer um Caro nach Sturz: "So schrecklich, das mitanzusehen"

15-Jährige stürzte in Zementfabrik in den Tod

Wien/NÖ. Nach dem Tod einer 15-Jährigen aus Wien am Donnerstagabend in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (NÖ) ist die Betroffenheit groß. "Caro, Ruhe in Frieden", postet ihre Freundin S. (18), die das Unglück mit ansehen musste, auf TikTok. "Es war so schrecklich, das mitanzusehen..."

Posting von Freundin S. (18), die beim Unglück dabei war. © Social Media ×

Caro war mit ihrem Freund (21), der Freundin S. (18) und einem 15-Jährigen in die leerstehende Fabrik gegangen, um Fotos zu machen. Der Ort gilt als "Lost Place", wo man Bilder für TikTok macht.

Die Clique – alle stammen aus Wien – hatte laut Polizei ein Sperrgitter geöffnet. Dann ging es über eine Leiter aus einem Nebenobjekt in das Hauptgebäude.

Freund zeigte Polizei den Weg

Ihr 21-jähriger Freund hat Beamten der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf den Weg gezeigt. Der tödliche Unfall passierte beim Abstieg vom Dach. Die 15-Jährige fiel durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden der sechsten Etage und blieb im ersten Stockwerk liegen.