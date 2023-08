Trickdiebe gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Der Polizei gelang es, eine professionelle Diebesbande zu verhaften.

Niederösterreich. Eine Gruppe Trickdiebe trieb in Niederösterreich und Wien ihr Unwesen. Die drei Männer gingen bei ihren Taten immer gleich vor. Sie spähten Häuser oder Wohnungen aus, in denen augenscheinlich ältere Menschen hausten. Anschließend gaben sich zwei der Männer als Telekom-Mitarbeiter aus, während der Dritte in der Nähe in einem Pkw wartete. Unter dem Vorwand die Leitungen prüfen zu wollen, den Zählerstand zu kontrollieren oder eine Störung zu beheben, verschafften sich die Männer Zutritt in den Wohnraum der Opfer. Während einer der Täter das Opfer in ein Gespräch verwickelte, suchte sein Kollege nach Wertgegenständen.

© LPD NÖ ×

Die Werkzeuge der angeblichen Techniker.

Fette Beute. Mit dieser Masche war das Trio mehr als erfolgreich und konnte Gegenstände im Wert von 250.000 Euro erbeuten. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Bande ausgeforscht werden, das Trio wurde in Wien mit Diebesgut auf frischer Tat ertappt. Die Täter, zwei Kosovaren (31 und 37) sowie ein Deutscher (37), wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.