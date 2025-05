Türke bedrohte Ehefrau mit Messer: "Stech dich ab!"

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt soll es im Messer-Hotspot-Bezirk Favoriten gekommen sein: Dabei soll ein 32-jähriger Türke seine gleichaltrige Ehefrau mit dem Umbringen bedroht haben.

Wien. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall Mittwoch am späten Abend gegen 23:00 Uhr: Den Angaben der völlig verängstigten Frau zufolge soll zwischen dem Paar wieder einmal zu Streitigkeiten gekommen sein, weil der Gatte ihr den Kontakt zu gewissen Verwandten und Freunden untersagen wollte.

Im Zuge der immer weiter eskalierenden Auseinandersetzung soll der Mann seiner Frau schließlich ein Brotmesser an den Hals gehalten und sie verbal mit dem Tod bedroht haben. Nachdem der mutmaßliche Täter die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, schlich sich die Frau zur Polizeiinspektion Zohmanngasse und erstattete Anzeige. Beamte nahmen den 32-Jährigen später in der Wohnung fest. Gegen den Verdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.