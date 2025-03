Über Lärm beschwert - Psycho-Mieter attackiert Nachbarn

In einer Wohnhausanlage nahe der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt kam es Mittwochnachmittag zu einer blutigen Attacke - in Folge derer die Opfer (59 und 69) ins Spital gebracht werden mussten.

Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 ausführt, war aufgrund einer Lärmbelästigung - und zwar nicht der ersten - ein Nachbarschaftsstreit im 22. Bezirk eskaliert. Ein 51-jähriger Mieter mit psychischen Problemen, der es sich nicht sagen ließ, endlich ruhig zu sein, attackierte zunächst einen 69-jährigen Nachbarn mit Faustschlägen und Fußtritten.

Als ein weiterer Nachbar dem bereits am Boden liegenden Bewohner zu Hilfe eilte, verletzte der Angreifer den couragierten Mann mit einem unbekannten spitzen Gegenstand im Gesicht. Der 59-Jährige erlitt dabei eine Schnittwunde. Anschließend flüchtete der Angreifer in seine Wohnung. Da er sich weigerte, der kurz darauf eingetroffenen Polizei die Türe zu öffnen, wurde das von Beamten der Sondereinheit WEGA sprichwörtlich im Handumdrehen übernommen. Bei seiner Festnahme zeigte sich der 51-Jährige unkooperativ und weiter höchst aggressiv. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die beiden verletzten Nachbarn wurden durch die Berufsrettung Wien erstversorgt, der 59-Jährige wurde in ein Spital gebracht und konnte bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Der Terror-Mieter wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.