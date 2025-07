Umgestürzte Bäume, Keller unter Wasser: Unwetter-Serie geht weiter

Unwetter haben am Donnerstag für rund 160 Feuerwehreinsätze allein in Niederösterreich gesorgt. Auch der Verkehr war teilweise lahmgelegt. Die Unwetter-Serie hinterlässt ihre Folgen sichtbar und fordert die Einsatzkräfte

Besonders betroffen war Hollabrunn. Gegen 16.00 Uhr zog ein schweres Unwetter mit Starkregen und Hagel über das Stadtgebiet hinweg, berichtete Klaus Stebal vom Landeskommando. Rund 250 Mitglieder von 32 Feuerwehren mit 43 Fahrzeugen rückten aus. Insgesamt wurden mehr als 80 Einsätze verzeichnet, der Großteil davon in der Stadt Hollabrunn. Auch der Bezirk Krems war stark betroffen.

Innerhalb kürzester Zeit fielen rund 60 Millimeter Niederschlag, begleitet von teils heftigem Hagel, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn. Die Folge waren zahlreiche Überflutungen und Sturmschäden. Die Helfer mussten vor allem Keller auspumpen, umgestürzte Bäume von Straßen entfernen und Verkehrswege reinigen. Am späten Abend standen noch 13 Feuerwehren in Hollabrunn und Göllersdorf im Einsatz, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit.

In einer Behindertenhilfe-Einrichtung in Hollabrunn, die im Vorjahr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, stand das Wasser fünf Zentimeter hoch im Keller. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz. Schlimmeres habe verhindert werden können, teilte die Einrichtung via Facebook mit: "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."

Bahnstrecken waren nach Unwetter vorübergehend gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Hollabrunn und Göllersdorf war bis 19.30 Uhr unterbrochen. Wegen Unwetterschäden vorübergehend gesperrt, war auch die Zugverbindung zwischen den Bahnhöfen Wolkersdorf im Weinviertel und Mistelbach. Die Unterbrechung wurde mit 21.46 Uhr aufgehoben, informierten die ÖBB auf ihrer Webseite.

Im Bezirk Krems gab es rund 50 Einsätze, vor allem im Raum Stratzing, berichtete Stebal am Freitag. "Keller mussten ausgepumpt, Überschwemmungen beseitigt oder eingebrochene Straßen gesichert werden", teilte das Bezirkskommando mit. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Auch in den Bezirken Baden und Mistelbach sowie im Raum Stockerau (Bezirk Korneuburg) musste die Feuerwehr nach Unwettern ausrücken.

Der Raum Hollabrunn war im August 2024 von einem schweren Unwetter getroffen worden. Überflutungen verursachten zahlreiche Schäden. Damals galt die Stadt drei Tage lang als Katastrophengebiet. Im September des Vorjahres kam es nach anhaltenden Niederschlägen erneut zu Überflutungen. Der Bezirk Hollabrunn wurde im Zuge der Hochwasserkatastrophe - wie ganz Niederösterreich - vorübergehend zum Katastrophengebiet erklärt.