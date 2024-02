Urlauberschichtwechsel: Hier droht am Wochenende Stau-Chaos

Der kommende Samstag steht noch einmal im Zeichen des Urlauberschichtwechsels.

Nach dem massiven Stauaufkommen am letzten Wochenende ist mit starker Rückreise nach Deutschland - vor allem nach Bayern - zu rechnen. Laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen werden vor allem alle Tiroler Verbindungen und Grenzübergänge nach Deutschland, sowie die Verbindung A10-A1 in Salzburg zum Grenzübergang Walserberg betroffen sein. "Durch den Ferienbeginn in Teilen Tschechiens und der Slowakei wird auch im Osten Österreichs einiges los sein. So rechnen wir mit Verzögerungen vor dem A6/A4 Knoten Bruckneudorf und vor dem Gegenverkehrsbereich auf der A1 bei Mondsee in Fahrtrichtung Westen", prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die gute Nachricht: Wie am letzten Wochenende wird es ein sehr starker Reisesamstag. Am Sonntag sollten Ausflügler großteils störungsfrei vorankommen.

Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

A6/A4, Knoten Bruckneudorf, Fahrtrichtung Westen

A1, Gegenverkehrsbereich Mondsee-Thalgau Fahrtrichtung Westen * A1, Grenzübergang Walserberg, Fahrtrichtung Bayern

A10, vor den Tunnelbaustellen bei Werfen, Fahrtrichtung Norden * A12, Grenzübergang Kiefersfelden, Fahrtrichtung Bayern

B179, Fernpasstrecke im gesamten Verlauf sowie alle Tiroler Grenzstellen in Fahrtrichtung Bayern

A14, vor der Ausfahrt Montafon

Ab- und Durchfahrtssperren in Salzburg verschärft

Wegen des Stauaufkommens auf den Alternativstrecken abseits der Tauern Autobahn (A10) werden am Wochenende Ab- und Durchfahrtssperren in Salzburg verschärft. Von der Abfahrt Hallein können dann nur Zielgebiete in rund 16 Kilometern angefahren werden. Von Kuchl aus muss sich das Ziel innerhalb von rund acht Kilometern befinden.

Erweiterung der Maßnahmen gegen Ausweichverkehr in Vorarlberg

Um den Raum Bludenz und das Klostertal im Fall von Stau auf den Hauptverbindungen durch Ausweichverkehr zu entlasten, treten am Samstag neben den Rampensperren auf der Arlberg Schnellstraße (S16) auch zahlreiche Durchfahrts- und Einfahrtsverbote im niederrangigen Straßennetz in Kraft, informiert der ÖAMTC.