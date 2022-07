Urlaubs-Ansturm: Mega-Staus Richtung Süden

Samstag ist es schon in den frühen Vormittagsstunden zu einem starken Verkehrsaufkommen auf einigen Anbindungen Richtung Süden gekommen.

Natürlich auch an diesem Wochenende zieht es zahlreiche Österreicher in den Urlaub Richtung Süden, nach Italien, Kroatien und co. Außerdem starteten in Deutschland gleich mehrere Bundesländer in die Sommerferien. Bereits vor dem Wochenende wurde vor einem enormen Verkehrsaufkommen gewarnt.

Betroffen waren vor allem die Tauern Autobahn (A10) und die Karawanken Autobahn (A11) sowie die Fernpass-Strecke (B 179), berichtete der ÖAMTC.

Auf der A10 staute es sich vor allem zwischen Teisendorf und Puch-Hallein, eine Fahrzeit-Verzögerung von 80 Minuten musste einkalkuliert werden. Auf der A11 war der Karawankentunnel der Hotspot, wo eine Wartezeit von 50 Minuten in Kauf genommen werden musste. Auf der B 179 kam es zwischen Füssen und Reutte-Süd zu einer Kolonnenbildung und einem Zeitverlust von 40 Minuten.

Der ÖAMTC ging davon aus, dass sich das Verkehrsaufkommen im Tagesverlauf noch erhöhen wird. An die Autofahrer wurde appelliert, vorsichtig zu fahren und die Rettungsgasse zu beachten.