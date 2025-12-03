Vandalen verwüsten Stüdlhütte am Großglockner

Unbekannte Vandalen haben die Stüdlhütte am Großglockner beschädigt

Das gaben die Hüttenwirte Veronika und Matteo Bachmann sowie die Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins (DAV) via Instagram bekannt. "Unser Winterraum wurde erneut mutwillig zerstört: Fenster eingeschlagen, Türe kaputt, Elektronik zerstört, Unmengen an Müll zurückgelassen. Wir sind traurig, dass es so weit kommen muss", teilten die Betreiber der in 2.802 Metern Höhe gelegenen Hütte mit.

© APA/OBERLAND DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS (DAV)/MORITZ SPIEGL

Eigentlich ist der Winterraum der im Gemeindegebiet Kals (Bezirk Lienz) gelegenen Stüdlhütte schon seit der Saison 2021/2022 offiziell geschlossen. Sie ist seither lediglich als Notunterkunft nutzbar. Bisher habe für eine vollständige Restaurierung das Geld gefehlt, hieß es seitens des DAV. Daher sei der Winterraum nur notdürftig instand gesetzt worden.

© APA/OBERLAND DES DEUTSCHEN ALPENVEREINS (DAV)/MORITZ SPIEGL

In jüngerer Vergangenheit mehren sich Berichte über Vandalismus in Berghütten beziehungsweise deren Schutzräumen. Diese sind für Bergsteiger gedacht, die außerhalb der regulären Hüttenöffnungszeiten Schutz suchen.

Spendenaufruf für Wiederaufbau

"Behandelt den Winterraum und das Inventar mit Respekt", appellierten die Betreiber der Stüdlhütte auf Instagram. Jede Beschädigung verursache enorme Kosten, die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert werden müssen: "Das fehlt dann bei Renovierungsmaßnahmen für Hütten, Unterhalt der Wege und anderen Angeboten für alle Bergfreunde." In ihrem emotionalen Beitrag, der von zahlreichen Bergfreunden kommentiert wurde, ersuchten die Betreiber abschließend um Spenden für den Wiederaufbau.