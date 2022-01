Video von Dianas Abschiebung: "Du siehst die Mama nie wieder"

Obwohl der Vater gewalttätig sein soll, wurde Diana (4) zu ihm in die USA verbracht. Ihre Mutter filmte die verzweifelten Szenen der Abschiebung.

"Lass die Mama nicht los. Wehr dich, wenn sie dich abholen wollen. Schrei und weine!", diese Worte richtete Julia E. noch an ihr Kind, als die Polizei schon vor ihrem Haus steht, um Diana abzuholen. Die Mutter telefoniert noch mit Anwältin Astrid Wagner, kurz darauf betreten die Polizisten und die Gerichtsvollzieherin das Zimmer, in dem sich Diana aufhält. Was danach passiert, ist herzzerreißend: Obwohl sich die kleine Diana wehrt und schreit, wird die ihrer Mutter entrissen und zum Flughafen gebracht.



