Polizei
© Getty

Mit 180 km/h

Vom Freund angestachelt: Probeführerscheinbesitzerin lieferte sich Verfolgsjagd mit Polizei

21.09.25, 12:37
Frau hat Auto und Probeführerschein abgeben müssen. 

. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wollte eine Streife am Samstagabend gegen 22 Uhr  in Mauthausen eine 21-Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Linz-Landanhalten. Die Frau ignorierte allerdings sämtliche Anhaltesignale und setzte ihre Fahrt auf der B3 Richtung Perg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von 180 km/h fort. Unter anderem versuchte die 21-Jährige die Polizisten auch durch das Abschalten ihrer Fahrzeugbeleuchtung abzuhängen.

Schließlich blieb sie in der Gewerbestraße in Mauthausen stehen. Ihr Freund am Rücksitz gab an, seine Freundin zu sämtlichen Verwaltungsübertretungen angestachelt zu haben. Der Führerschein wurde der 21-Jährigen vorläufig abgenommen. Außerdem wurde vom Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung die Beschlagnahme des Fahrzeuges angeordnet.

