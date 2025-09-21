Geisterfahrerin verursachte auf A1 bei Amstetten gleich zwei Unfälle

Geisterfahrerunfall

Amstetten. Eine Geisterfahrerin hat am Sonntag auf der Westautobahn (A1) nahe Amstetten gleich zwei Unfälle verursacht. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Frau dürfte laut Polizei bei der Autobahnauffahrt Amstetten-West in Richtung Salzburg gefahren sein und daraufhin versucht haben zu wenden. Ein Autofahrer konnte zwar noch rechtzeitig bremsen. Ein nachkommendes Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr ausweichen und fuhr hinten auf. Bei diesem Auffahrunfall wurde eine Person verletzt.

Die Frau, die in den Unfall nicht verwickelt war, fuhr einfach weiter. Nur einen Kilometer hat ein Fahrzeuglenker bei einem Ausweichmanöver entweder das Auto der Geisterfahrerin oder die Leitplanke touchiert. Der Mann blieb unverletzt und konnte am Pannenstreifen halten. Die Polizei konnte die Geisterfahrerin mittlerweile stoppen, die Ermittlungen laufen. Durch den Unfall bildete sich Sonntagvormittag ein Stau auf der Westautobahn. Eine Autobahnsperre war nicht nötig, der Verkehr konnte laut Polizei aber am Pannenstreifen vorbeigeleitet werden.